Володин поручил Пискареву разобраться с задержанием предпринимателя Ускова

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву разобраться в ситуации с задержанием основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова в Марий Эл.
Тему с задержанием предпринимателя поднял в ходе пленарного заседания палаты парламента руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.
«Мы вот только что поддержали Алексея Геннадьевича, поэтому со своей стороны, пожалуйста, направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности. Надо разобраться», — сказал Володин.
По словам Нечаева, Усков «сделал так, что из Марий Эл никуда уезжать не нужно». «Прямо в Йошкар-Оле на свои деньги построил университет мирового уровня, учит там студентов. Тем, кто после учебы готов работать в сфере IT, помогает с квартирой. Построил для семей сотрудников детский сад, школу, вложил в этот проект университета 10 миллиардов рублей. Условия лучше, чем во многих московских вузах», — отметил парламентарий.