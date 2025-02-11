Володин поручил Пискареву разобраться с задержанием предпринимателя Ускова

По словам Нечаева, Усков «сделал так, что из Марий Эл никуда уезжать не нужно». «Прямо в Йошкар-Оле на свои деньги построил университет мирового уровня, учит там студентов. Тем, кто после учебы готов работать в сфере IT, помогает с квартирой. Построил для семей сотрудников детский сад, школу, вложил в этот проект университета 10 миллиардов рублей. Условия лучше, чем во многих московских вузах», — отметил парламентарий.