Новосибирские депутаты пересматривают правила предоставления земли льготникам

Депутаты Новосибирской области обновляют закон о земельных отношениях, чтобы быстрее предоставлять участки льготникам и сократить очередь. Об этом сообщили на законодательном собрании области.
На заседании аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области обсудили изменения в закон о регулировании земельных отношений. Председатель комитета Денис Субботин сообщил, что ко второму чтению подготовлено 19 поправок совместно с прокуратурой области. Одна из них связана с приведением закона в соответствие с федеральным законодательством.
Субботин подчеркнул, что очередь льготников на получение земли значительно выросла.
— Весь закон направлен на то, чтобы очередь прекратила расти и начала уменьшаться. И уменьшаться кардинально. Сейчас из закона убран критерий нуждаемости, и есть шанс, что выплату смогут получить около 16 тысяч граждан, — отметил Денис Субботин.
Депутат Виталий Быков добавил, что проблема реализации прав льготников на землю остается острой. Он предложил создать совместную рабочую группу для выработки механизмов решения этой проблемы.
Руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов сообщил, что основная часть очереди — более 11 тысяч человек — приходится на Новосибирск, около 10 тысяч — на Новосибирский район. Проблемы с выделением земли связаны с высокой стоимостью инфраструктуры и необходимостью перевода земель под дачи.
Денис Субботин предложил создать банк земельных участков, чтобы не только льготники, но и другие жители области могли получить землю под дачу или строительство.
В результате обсуждений комитет решил внести проект закона и таблицу поправок на рассмотрение сессии Законодательного собрания для принятия во втором чтении.