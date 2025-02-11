Новосибирские депутаты пересматривают правила предоставления земли льготникам

— Весь закон направлен на то, чтобы очередь прекратила расти и начала уменьшаться. И уменьшаться кардинально. Сейчас из закона убран критерий нуждаемости, и есть шанс, что выплату смогут получить около 16 тысяч граждан, — отметил Денис Субботин.