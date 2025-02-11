NYT: отправка 40 тыс. военных на Украину станет для Европы труднодостижимой целью

При этом, по словам профессора Королевского колледжа Лондона Лоуренса Фридмана, «сдерживающие силы» обычно предполагают отправку более 100 тыс. военнослужащих. На этом фоне NYT отмечает, что идея размещения европейских войск на территории Украины «кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудной». В то же время, по данным газеты, некоторые европейские страны, включая Францию, Британию и балтийские государства, уже поднимали вопрос о включении своих военных в состав контингента, который потенциально может отправиться на Украину. При этом высокопоставленные чиновники в ФРГ полагают, что обсуждать эту тему всерьез «преждевременно».