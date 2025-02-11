Почему закрывают Русский дом в Баку: причины скандала

Что такое Русский дом
Русский дом, или Российский информационно-культурный центр, в Баку начал работать в 1997 году. Организация представляет интересы Россотрудничества в республике, занимается продвижением русской культуры, науки и образования, содействует международному сотрудничеству. Еще одна функция организации — поддержка соотечественников. По сути, Русский дом является посредником между Россией и Азербайджаном.
Россотрудничество представлено в 71 стране мира, где работают 87 загранпредставительства, которые имеют неформальное название — Русские дома.
Претензии к Русскому дому со стороны Азербайджана
Официальной причиной закрытия Русского дома в Азербайджане называется отсутствие у него юридической регистрации. В начале февраля 2025 года Министерство иностранных дел России получило ноту от МИДа Азербайджана с требованием зарегистрировать Русский дом в качестве юрлица или его деятельность будет прекращена. Требование законное. Процедура регистрации была закреплена в межправительственном соглашении от 1997 года. Однако получить официальный статус учреждение Россотрудничества за все годы работы не смогло.
«Дело вот в чем: и посольство наше российское в Азербайджанской Республике, и наше представительство, и министерство иностранных дел многократно все эти годы обращались к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь нам в регистрации. Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа», — приводит объяснение главы Россотрудничества Евгения Примакова ТАСС.
По словам Примакова, проблема с регистрацией объясняется не тем, что Москва не в состоянии оформить юридическую регистрацию Русского дома. Россотрудничество — федеральный орган исполнительной власти. Русский дом — российская организация, а в законодательстве Азербайджана отсутствует нормативная база для регистрации учреждения.
«5 июня 2017 года посольство РФ в Азербайджане проинформировало МИД Азербайджана о следующем: в 1998 году у нас были двусторонние консультации с Минюстом, было сформировано единое мнение, то есть и азербайджанской стороной тоже, что азербайджанским законодательствам не предусмотрены формы некоммерческих юридических лиц, приемлемые для регистрации российского информационно-культурного центра», — добавил Примаков.
Глава Россотрудничества подчеркнул, что в 2017 году между российской и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о продолжении работы Русского дома.
В феврале 2025 года власти Азербайджана все же потребовали закрыть российское учреждение в Баку именно из-за того, что у него нет юридической регистрации.
Реакция российской стороны
В МИД России в очередной раз выразили готовность зарегистрировать Русский дом в Баку в соответствии с законами Азербайджана, сообщает РБК.
«Мы неоднократно предлагали этот вопрос обсудить по дипломатическим каналам, в рамках соответствующих консультаций. <…> Мы рассчитываем, что этот вопрос будет решен в положительном ключе», — обозначила позицию России представитель МИДа Мария Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что лидеры России и Азербайджана в случае контакта смогут обсудить ситуацию с закрытием Русского дома в Баку.
«Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, не исключаем, что этот вопрос может обсуждаться и в диалоге двух глав государств», — цитирует Пескова ТАСС.
Не просто закрывают, а выгоняют
Помимо потери официального статуса Русский дом теряет в Баку «место прописки». Российское представительство выгоняют из арендованного помещения. Глава Россотрудничества Евгений Примаков объяснил, что владелец здания выставил помещения на продажу, сообщает ТАСС.
«Собственник помещения, которое мы арендуем, сказал, что он срочно его продает и предлагает нам съезжать. Срок, когда мы должны покинуть здание, уже близится, где-то в течение полутора месяцев он придет», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Примаков уточнил, что Русский дом в Баку может остаться по «как будто бы естественным причинам» без здания.
Другая версия закрытия Русского дома в Баку
Прекращение деятельности «Русского дома» в Баку может происходить на фоне резкого охлаждения отношений между Россией и Азербайджаном, которое началось после авиакатастрофы лайнера Embraer E-190 азербайджанской компании AZAL, летевшего по маршруту Баку — Грозный 25 декабря 2024 года.
28 декабря российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес извинения в связи с трагическим инцидентом.
По мнению эксперта, такая позиция азербайджанского руководства — тактический ход. В долгосрочной перспективе республика не в состоянии свернуть с Россией все отношения. Альтернативных союзников у нее нет: Иран таковым считаться не может, США выбрали сторону Армении и подписали с ней хартию о стратегическом сотрудничестве, Турция слишком удалена и занимается решением проблем в других конфликтных точках.