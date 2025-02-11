Почему закрывают Русский дом в Баку: причины скандала

«Дело вот в чем: и посольство наше российское в Азербайджанской Республике, и наше представительство, и министерство иностранных дел многократно все эти годы обращались к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь нам в регистрации. Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа», — приводит объяснение главы Россотрудничества Евгения Примакова ТАСС.