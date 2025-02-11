Эксперт заявил о коллапсе в Приднестровье без российского газа

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа в ПМР займется венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
«В обсуждениях экономического кризиса в Приднестровье часто упускается ключевой момент: российский газ — это не просто источник тепла для населения, а основа всей экономики региона… Если Россия не предоставит финансовую помощь или новый механизм бесплатных поставок газа, Приднестровье может столкнуться с экономическим коллапсом в течение ближайших 2−3 месяцев… Без российского газа экономика остановится, а бюджет станет нефункциональным», — написал Ионицэ в своем блоге.
По его словам, главная проблема в том, что более 40% всей экономики Приднестровья завязано всего на два крупных предприятиях, которые не могут функционировать без российского газа. «Молдавская ГРЭС производит 35% всей промышленной продукции региона, работает исключительно на российском газе и продает электроэнергию, в том числе на правый берег Днестра. Рыбницкий металлургический завод — формирует 30% промышленности и экспортирует продукцию в основном в Румынию, используя дешевую электроэнергию. Если эти два предприятия остановятся, 40% экономики региона исчезнет в одночасье», — пояснил эксперт.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.