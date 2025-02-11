Эксперт заявил о коллапсе в Приднестровье без российского газа

По его словам, главная проблема в том, что более 40% всей экономики Приднестровья завязано всего на два крупных предприятиях, которые не могут функционировать без российского газа. «Молдавская ГРЭС производит 35% всей промышленной продукции региона, работает исключительно на российском газе и продает электроэнергию, в том числе на правый берег Днестра. Рыбницкий металлургический завод — формирует 30% промышленности и экспортирует продукцию в основном в Румынию, используя дешевую электроэнергию. Если эти два предприятия остановятся, 40% экономики региона исчезнет в одночасье», — пояснил эксперт.