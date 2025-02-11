AP узнало, что шеф Пентагона в Брюсселе не объявит о новой помощи Киеву

28 января издание Axios сообщило, что США перебросили из Израиля в Польшу более 90 зенитных ракет комплекса Patriot для дальнейшей передачи их Украине. При этом, по данным портала, еврейское государство заранее проинформировало Россию об этом шаге и подчеркнуло, что «только возвращает систему Patriot в США», а не поставляет оружие на Украину.