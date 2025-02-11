AP узнало, что шеф Пентагона в Брюсселе не объявит о новой помощи Киеву

В среду шеф Пентагона посетит встречу Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в штаб-квартире НАТО Брюсселе при председательстве Великобритании. В AP отметили, что он станет первым членом администрации президента США Дональда Трампа, который посетит штаб альянса.
«Не ожидается, что Хегсет сделает какое-либо заявление о новом оружии для Украины. У него не запланировано контактов тет-а-тет с украинской стороной, скорее, он будет в режиме слушателя на встрече», — написало агентство со ссылкой на анонимного американского чиновника.
Ранее, 8 февраля, Пентагон сообщал, что во время встречи UDCG Хегсет намерен подтвердить приверженность администрации Трампа дипломатическому завершению украинского конфликта. Также отмечалось, что министр обороны планирует подчеркнуть важность укрепления союзов и повышения готовности к обороне.
28 января издание Axios сообщило, что США перебросили из Израиля в Польшу более 90 зенитных ракет комплекса Patriot для дальнейшей передачи их Украине. При этом, по данным портала, еврейское государство заранее проинформировало Россию об этом шаге и подчеркнуло, что «только возвращает систему Patriot в США», а не поставляет оружие на Украину.
20 января, Трамп своим указом приостановил на 90 дней помощь США другим странам, выделяемую в целях развития. Обоснование таково, что «индустрия иностранной помощи» не соответствует интересам Вашингтона, часто противоречит ценностям США и поддерживает дестабилизацию в мире.
До этого, 8 января, уходившая президентская администрация Джо Байдена выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн. Тогда уточнялось, что Байден пытался улучшить переговорные позиции Киева до начала срока Трампа.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.