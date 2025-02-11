В Германии расследуют попытку диверсии на корвете «Эмден»

По данным команды журналистов, металлическая стружка была обнаружена в двигателе корабля незадолго до первого выхода на воду из верфей Blohm+Voss в Гамбурге. Отмечается, что если бы стружка заблоговременно не была извлечена из двигателя, то это привело бы к серьезной поломке и задержке передачи нового корабля ВМС Германии.
В связи с инцидентом земельным ведомством уголовной полиции начато расследование. По данным журналистов, правоохранители исходят из того, что на корабле произошла попытка диверсии.
Корвет «Эмден» будет задействован для наблюдения за морским пространством. Бундесвер ранее заказал в общей сложности пять новых корветов класса 130 общей ценой в два миллиарда евро. Корабли строятся под руководством судостроительной группы Naval Vessels Lürssen (NVL) из Бремена на нескольких верфях в Северной Германии, в том числе в верфях дочерней компаниии Blohm+Voss в Гамбурге.