В Германии расследуют попытку диверсии на корвете «Эмден»

По данным команды журналистов, металлическая стружка была обнаружена в двигателе корабля незадолго до первого выхода на воду из верфей Blohm+Voss в Гамбурге. Отмечается, что если бы стружка заблоговременно не была извлечена из двигателя, то это привело бы к серьезной поломке и задержке передачи нового корабля ВМС Германии.