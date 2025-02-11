Британия ввела санкции против двух российских компаний

В ноябре 2022 года хакеры потребовали от медицинской страховой компании Medibank заплатить 9,7 миллиона долларов, по доллару за каждого клиента компании, данными которых располагали вымогатели. Хакеры утверждали, что в их число входит и премьер Австралии Энтони Альбанезе. Medibank отказался платить по настоянию правительства Австралии. Как заявил комиссар федеральной полиции Австралии Рис Кершоу, хакеры являются группой «слабо связанных киберпреступников», якобы базирующихся в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее сообщила, что никаких доказательств участия российских хакеров не предоставлялось, а Австралия не воспользовалась официальным каналом для прояснения ситуации с кибератакой на Medibank.