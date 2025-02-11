Британия ввела санкции против двух российских компаний

«Zservers была вовлечена в соответствующую кибердеятельность, поскольку предоставляла инфраструктуру, используемую в инцидентах с программами-вымогателями (ransomware), и предоставляла инфраструктуру клиентам, которые были идентифицированы как причастные к вредоносной кибердеятельности, включая тех, кто был связан с группой вымогателей LockBit», — приводится пояснение в документе.
Отмечается, что инфраструктура Zservers якобы использовалась для размещения сайта-вымогателя, связанного с утечкой информации у австралийской компании медицинского страхования Medibank Private Limited.
Согласно документу, компания Xhost Internet Solutions предоставляла Zservers услуги хостинга. Рестрикции против шести физлиц введены за якобы участие в предоставлении товаров, технологий, технической поддержки или финансовых услуг, которые способствовали кибердеятельности Zservers. Гражданство одного из подсанкционных лиц, Дмитрия Большакова, не указано.
В ноябре 2022 года хакеры потребовали от медицинской страховой компании Medibank заплатить 9,7 миллиона долларов, по доллару за каждого клиента компании, данными которых располагали вымогатели. Хакеры утверждали, что в их число входит и премьер Австралии Энтони Альбанезе. Medibank отказался платить по настоянию правительства Австралии. Как заявил комиссар федеральной полиции Австралии Рис Кершоу, хакеры являются группой «слабо связанных киберпреступников», якобы базирующихся в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее сообщила, что никаких доказательств участия российских хакеров не предоставлялось, а Австралия не воспользовалась официальным каналом для прояснения ситуации с кибератакой на Medibank.
В январе 2023 года США, Великобритания и Австралия ввели санкции против гражданина России Александра Ермакова, обвинив его в крупном кибервымогательстве у австралийской медицинско-страховой компании Medibank.