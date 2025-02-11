Политолог Гафарова назвала спекуляциями заявления Трампа о прогрессе по Украине

«Я не стала бы выделять отдельных персон, с которыми Келлог будет стремиться провести переговоры. В Европе сформировались несколько условных групп, разделяемых по видению конфликта. Американский представитель, очевидно, будет говорить со всеми — как с ключевыми донорами и союзниками Украины на европейском пространстве, так и с государствами, настроенными на возобновление контактов с Москвой. Причем и с теми, и с другими Келлог будет пытаться говорить с позиции “силы”, как и было заявлено в его плане», — уточнила Гафарова.