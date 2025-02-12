Что индийские СМИ пишут о полетах Су-57Э на выставке Aero India 2025

Газета The Hindustan Times
Российский истребитель-невидимка Су-57 впервые поднялся в небо Индии, выполнив потрясающие маневры в воздухе в ознаменование начала четырехдневного авиасалона Aero India 2025. Истребитель, пилотируемый российским летчиком-испытателем Сергеем Богданом, дважды выступал в понедельник, демонстрируя свою маневренность и динамичность, выполнив несколько трюков с быстрыми разворотами. На кадрах, опубликованных российским «Рособоронэкспортом», запечатлены потрясающие виды из кабины пилота, когда самолет выполняет фигуры высшего пилотажа над военно-воздушной базой Елаханка в Бангалоре.
Газета The Economic Times
Су-57 поразил зрителей своей потрясающей маневренностью, когда он взлетел после короткой пробежки по взлетно-посадочной полосе и быстро развернулся в воздухе в минимальном пространстве.
Телеканал NDTV
Для любителей авиации это было настоящим наслаждением. Видео, на котором запечатлен взлет Су-57 с из Елаханки, стало вирусным. Пилот взлетает и выполняет вертикальный набор высоты, а затем делает полную круговую петлю — фигуру высшего пилотажа, при выполнении которой пилот принимает вертикальное положение, а затем совершает полный разворот.
Газета The Times of India
Су-57 в ходе дебюта на Aero India 2025 показал себя со всех сторон в ходе тренировочных полетов, тогда как F-35, который принимал участие в выставке в 2023 году, произвел только пролет. Хотя в официальном анонсе Aero India указывается, что оба самолета примут участие в летной программе, нет подтверждения, что возможности F-35 будут полностью продемонстрированы в ходе летных показов на авиашоу.
Для выставки Aero India Су-57 представляет собой образец передовых авиакосмических технологий и мощи России в области малозаметной боевой авиации.
Издание Indian Express
Су-57, разработанный для того, чтобы конкурировать с американскими F-22 Raptor и F-35, обладает большей маневренностью и способен совершать сверхскоростные полеты. Между тем, F-35 известен своими возможностями скрытности и сенсорами.
Министерство обороны Индии
Су-57 — лучший российский малозаметный многоцелевой истребитель-невидимка разработан для обеспечения превосходства в воздухе и нанесения ударов. Оснащенный передовой авионикой, обладающий сверхмощными маневрами и технологией «стелс», он дебютирует на выставке Aero India 2025. Посетителей ждут скоростные воздушные маневры и тактические демонстрации, которые подчеркнут маневренность, скрытность и огневую мощь истребителя.