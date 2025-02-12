Что индийские СМИ пишут о полетах Су-57Э на выставке Aero India 2025

Су-57 в ходе дебюта на Aero India 2025 показал себя со всех сторон в ходе тренировочных полетов, тогда как F-35, который принимал участие в выставке в 2023 году, произвел только пролет. Хотя в официальном анонсе Aero India указывается, что оба самолета примут участие в летной программе, нет подтверждения, что возможности F-35 будут полностью продемонстрированы в ходе летных показов на авиашоу.