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Президент Грузии поздравил Лукашенко с победой на выборах

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Грузии Михаила Кавелашвили. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

«Хочу поздравить Вас с избранием на пост Президента Республики Беларусь и пожелать Вам удачи в Вашей деятельности», — отметил Михаил Кавелашвили. Он также выразил признательность главе белорусского государства за поступившие ранее в его адрес искренние поздравления и добрые пожелания в связи с избранием на пост Президента Грузии.

«Мы ценим многолетние отношения между Грузией и Республикой Беларусь. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является важнейшим фундаментом нашего сотрудничества и отношений между нашими народами, — подчеркнул Михаил Кавелашвили. — Надеюсь, что грузинско-белорусские отношения будут развиваться на благо наших стран и народов».

Лукашенко Александр