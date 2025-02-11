Президент Грузии поздравил Лукашенко с победой на выборах

«Хочу поздравить Вас с избранием на пост Президента Республики Беларусь и пожелать Вам удачи в Вашей деятельности», — отметил Михаил Кавелашвили. Он также выразил признательность главе белорусского государства за поступившие ранее в его адрес искренние поздравления и добрые пожелания в связи с избранием на пост Президента Грузии.
«Мы ценим многолетние отношения между Грузией и Республикой Беларусь. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является важнейшим фундаментом нашего сотрудничества и отношений между нашими народами, — подчеркнул Михаил Кавелашвили. — Надеюсь, что грузинско-белорусские отношения будут развиваться на благо наших стран и народов».