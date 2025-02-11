В Молдавии обвинили правящую партию в финансировании USAID

По ее словам, после заявления Вашингтона стало понятно, как именно представители USAID работали в Молдавии. «Схема простая: члены группы и верхушка ПДС работали на неправительственные организации, которые получали зарплаты за счет американских грантов. Потом они делали пожертвования непосредственно самой партии. Было и косвенное финансирование через разные программы и пропаганду в поддержку ПДС», — пояснила депутат.