Госдума в первом чтении одобрила закон об ограничении англицизмов

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующим законом определено: при использовании наряду с русским языком других языков их тексты должны быть идентичными по содержанию и равнозначными по размещению и техническому оформлению, то есть иметь одинаковый цвет, тип и размер шрифта. Однако на практике «отмечается агрессивное активное использование вывесок, надписей, размещение информации о проводимых акциях и т. д. на иностранном языке», а рекламные щиты, вывески, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры «повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами».