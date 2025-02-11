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Президент Грузии Кавелашвили поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент Грузии поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

«Хочу поздравить Вас с избранием на пост президента Республики Беларусь и пожелать Вам удачи в Вашей деятельности», — говорится в поздравлении.

Михаил Кавелашвили выразил признательность Александру Лукашенко за поступившие ранее в его адрес поздравления в связи с избранием на пост президента Грузии.

Кавелавшвили отметил, что в Грузии ценят многолетние отношения между странами.

«Надеюсь, что грузинско-белорусские отношения будут развиваться на благо наших стран и народов», — говорится в поздравлении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как привыкли жить белорусы.

Также Лукашенко сказал, от чего зависит доверие белорусского народа.

А еще Лукашенко сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским.

Кроме того, Лукашенко рассказал о своем первом визите в Израиль: "Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь пытались мне приписать антисемитизм.