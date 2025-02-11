Президент Грузии Кавелашвили поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.
«Хочу поздравить Вас с избранием на пост президента Республики Беларусь и пожелать Вам удачи в Вашей деятельности», — говорится в поздравлении.
Михаил Кавелашвили выразил признательность Александру Лукашенко за поступившие ранее в его адрес поздравления в связи с избранием на пост президента Грузии.
Кавелавшвили отметил, что в Грузии ценят многолетние отношения между странами.
«Надеюсь, что грузинско-белорусские отношения будут развиваться на благо наших стран и народов», — говорится в поздравлении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как привыкли жить белорусы.
Также Лукашенко сказал, от чего зависит доверие белорусского народа.
А еще Лукашенко сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским.
Кроме того, Лукашенко рассказал о своем первом визите в Израиль: "Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь пытались мне приписать антисемитизм.