В частности, НАТО собирается обнародовать информацию о якобы имевшем место хищении президентом Украины и его командой более $1,5 млрд военного бюджета, а также выводе за границу денег 130 тыс. погибших бойцов ВСУ, которые числятся живыми. Кроме того, у альянса, по данным СВР, есть подтверждения фактов продажи переданной ВСУ западной техники в Африку.