Посольство США: ЮАР занимает враждебную Вашингтону позицию

Посольство США указало на недавно принятый в ЮАР закон об экспроприации земли. «Этот закон позволяет правительству ЮАР изымать у потомков этнических меньшинств сельскохозяйственную собственность без компенсации, — считает посольство. — Закон об экспроприации следует за бесчисленными шагами правительства, которые направлены на ликвидацию равных возможностей в сфере занятости, образования и бизнеса, а также за оскорбительной риторикой и действиями правительства, подпитывающими непропорциональное насилие в отношении землевладельцев, находящихся в неблагоприятном положении по расовому признаку. Несколько лет назад правительство ЮАР распустило добровольческие силы, защищавшие фермеров, закрыв глаза на последующие нападения на фермы».