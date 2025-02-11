Посольство США: ЮАР занимает враждебную Вашингтону позицию

ПРЕТОРИЯ, 11 февраля. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика заняла позиции, которые направлены против Соединенных Штатов и их союзников и продолжает поддерживать в мире враждебные им силы. Об этом говорится в сообщении посольства США в ЮАР в связи с подписанным на минувшей неделе президентом США Дональдом Трампом указом о прекращении помощи ЮАР в качестве ответной меры на имеющиеся, по его мнению, место серьезные нарушения прав человека в африканской стране и иные действия.
«Президент США намерен привлечь ЮАР к ответственности за ее действия, — отмечено в сообщении. — Всего через два месяца после террористических атак на Израиль 7 октября [2023 года] ЮАР обвинила Израиль, а не ХАМАС, в геноциде в Международном суде ООН. ЮАР также укрепила связи с Ираном, который поддерживает терроризм во всем мире. Поддерживая терроризм и автократические режимы за рубежом, ЮАР совершила аналогичные нарушения прав человека у себя дома».
Посольство США указало на недавно принятый в ЮАР закон об экспроприации земли. «Этот закон позволяет правительству ЮАР изымать у потомков этнических меньшинств сельскохозяйственную собственность без компенсации, — считает посольство. — Закон об экспроприации следует за бесчисленными шагами правительства, которые направлены на ликвидацию равных возможностей в сфере занятости, образования и бизнеса, а также за оскорбительной риторикой и действиями правительства, подпитывающими непропорциональное насилие в отношении землевладельцев, находящихся в неблагоприятном положении по расовому признаку. Несколько лет назад правительство ЮАР распустило добровольческие силы, защищавшие фермеров, закрыв глаза на последующие нападения на фермы».
Выступая 6 февраля в парламенте с ежегодным посланием к нации, президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что никому не удастся запугать Южно-Африканскую Республику. Он также сказал, что ожидает взаимодействия с Трампом для обсуждения вопросов, касающихся отношений двух стран.