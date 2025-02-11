Зеленский рассмеялся на вопрос о роли Байдена в конфликте на Украине

«На вопрос о том, войдет ли Байден в историю как человек, который помог спасти Украину, или как человек, который слишком медленно отреагировал на вызов (президента России Владимира. — RT) Путина, Зеленский рассмеялся и сказал, что на данном этапе это “очень сложно” сказать», — указали авторы материала.