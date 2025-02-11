Хегсет назвал мигрантов и Китай главными угрозами для США

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Основные угрозы для США исходят от нелегальных мигрантов и Китая. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет во время общения с журналистами в Штутгарте.
«В данный момент самой большой угрозой является охрана нашей собственной границы, и мы быстро решаем эту задачу. Я горжусь тем, что сделали Северное командование ВС США и Министерство обороны, чтобы сместить фокус туда», — сказал он в ответ на вопрос о том, считает ли он Китай основной угрозой для страны.
«Как отметил президент [США Дональд Трамп], если у вас нет границы, у вас не будет страны. И мы долгое время защищали чужие границы, пришло время защищать свои собственные», — пояснил он.
«Что же касается внешних угроз, то, несомненно, амбиции коммунистического Китая очень велики. Их взгляд на мир сильно отличается от нашего, и кто бы ни взял верх, тот и будет задавать тон в XXI веке», — добавил Хегсет.
10 февраля министр обороны США отправился в первую рабочую поездку, в ходе которой он посетит Германию, Бельгию, Польшу, а также примет участие во встрече контактной группы по поставкам вооружений Украине в Брюсселе.
26-я встреча контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате «Рамштайн» должна пройти в Брюсселе 12 февраля. Как ранее сообщила газета The Times, заседание впервые пройдет под председательством министра обороны Великобритании Джона Хили. По данным издания, США передали Лондону председательство в группе стран — союзников Киева по инициативе администрации нового президента США Дональда Трампа.