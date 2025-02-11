Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не вернет заложников до 15 февраля

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 февраля. /ТАСС/. Армия Израиля возобновит интенсивные боевые действия в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит к полудню 15 февраля израильских заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам продолжавшегося четыре часа заседания военно-политического кабинета с участием ключевых министров.
«Принятое мной и единогласно утвержденное кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и Армия обороны Израиля возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС», — сообщил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.
При этом он не уточнил, какое число заложников требует освободить Израиль к субботе.
Говоря о совещании военно-политического кабинета, Нетаньяху отметил, что все его участники «выразили возмущение ужасным состоянием» трех израильских заложников, освобожденных 8 февраля. «Мы все приветствовали требование президента [США Дональда] Трампа освободить наших заложников до обеденных часов субботы, а также революционное видение президента относительно будущего Газы», — добавил премьер, комментируя предложение американского лидера переселить палестинцев из анклава в другие страны.
Нетаньяху также сообщил, что после заявления ХАМАС о приостановке процесса освобождения заложников он отдал минувшей ночью приказ армии Израиля «сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа». «Данная операция проводится в эти часы и будет завершена в ближайшее время», — указал он, обвинив радикалов в нарушении соглашения.
Ситуация с заложниками в Газе
10 февраля ХАМАС объявил, что отложил процесс освобождения новой группы удерживаемых в секторе Газа заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля. По версии палестинского движения, это сделано из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня. ХАМАС считает, что Израиль нарушил условия сделки, когда «задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах». Радикалы при этом настаивают, что выполнили все свои обязательства в рамках соглашения.
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В соответствии с договоренностями реализация первого этапа соглашения продлится 42 дня, за это время ХАМАС должен отпустить не менее 33 заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.