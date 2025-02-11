Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не вернет заложников до 15 февраля

10 февраля ХАМАС объявил, что отложил процесс освобождения новой группы удерживаемых в секторе Газа заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля. По версии палестинского движения, это сделано из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня. ХАМАС считает, что Израиль нарушил условия сделки, когда «задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах». Радикалы при этом настаивают, что выполнили все свои обязательства в рамках соглашения.