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Трамп отправит министра финансов в Киев

Президент США Дональд Трамп решил отправить главу Минфина Скотта Бессента на Украину для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским.

Источник: AP 2024

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Соединенные Штаты потратили МИЛЛИАРДЫ долларов по всему миру, практически ничего не показав», — написал он.

Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники сообщил, что Бессент отправится в Киев на этой неделе.

До этого Трамп предложил Украине обменять военную помощь на редкоземельные минералы. Это созвучно с пунктом «плана победы» Зеленского, который предусматривает совместную разработку месторождений на территории Украины. Президент Украины заявил о готовности заключить с Трампом подобную сделку.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

Трамп Дональд