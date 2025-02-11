Трамп отправит министра финансов в Киев

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Соединенные Штаты потратили МИЛЛИАРДЫ долларов по всему миру, практически ничего не показав», — написал он.
Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники сообщил, что Бессент отправится в Киев на этой неделе.
До этого Трамп предложил Украине обменять военную помощь на редкоземельные минералы. Это созвучно с пунктом «плана победы» Зеленского, который предусматривает совместную разработку месторождений на территории Украины. Президент Украины заявил о готовности заключить с Трампом подобную сделку.
Москва осуждает военную помощь Киеву.