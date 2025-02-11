Трамп надеется, что ХАМАС прислушается к его призыву о заложниках

В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом, Израиль уже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.