ЦАХАЛ усилила войска на случай возобновления боевых действий в Газе

«В соответствии с оценкой ситуации и решением о повышении уровня готовности в южном командовании было принято решение о дополнительном усилении войск, включая посредством резервистов. Усиление войск и мобилизация резервистов проводятся в рамках подготовки к различным сценариям», — говорится в сообщении.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит войну в Газе, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что в секторе Газа «может начаться ад», если все заложники не будут освобождены к полудню субботы. В анклаве до сих пор удерживаются 76 израильских заложников.