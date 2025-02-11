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ЦАХАЛ усилила войска на случай возобновления боевых действий в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о повышении уровня готовности в южном командовании и мобилизации резервистов на случай возобновления боевых действий в секторе Газа.

Источник: AP 2024

«В соответствии с оценкой ситуации и решением о повышении уровня готовности в южном командовании было принято решение о дополнительном усилении войск, включая посредством резервистов. Усиление войск и мобилизация резервистов проводятся в рамках подготовки к различным сценариям», — говорится в сообщении.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит войну в Газе, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что в секторе Газа «может начаться ад», если все заложники не будут освобождены к полудню субботы. В анклаве до сих пор удерживаются 76 израильских заложников.

Трамп Дональд