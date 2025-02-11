Белый дом сообщил об освобождении Россией осужденного американца Фогеля

Фогель работал преподавателем англо-американской школы в Москве, а до этого был сотрудником посольства США в России. В августе 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Нью-Йорка. В багаже мужчины нашли 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.