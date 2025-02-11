Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 10 февраля 2025 года

Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не вернет заложников до 15 февраля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит израильских заложников до полудня 15 февраля. Он не уточнил, сколько человек должны быть освобождены. В ХАМАС заявили, что откладывают освобождение из-за нарушений со стороны Израиля.
Трамп надеется, что ХАМАС прислушается к его призыву о заложниках
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на выполнение установленного им крайнего срока для освобождения заложников. Ранее он потребовал от ХАМАС сделать это до полудня субботы, иначе «разразится ад».
ХАМАС указало Трампу на единственный способ освободить заложников
Палестинское движение ХАМАС заявило, что единственный путь к освобождению заложников — выполнение Израилем условий перемирия. Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри подчеркнул, что угрозы президента США Дональда Трампа не изменят ситуацию.
Хуситы предупредили об ударах по объектам Израиля
Лидер йеменских хуситов Абдель-Малик аль-Хуси заявил, что группировка готова к немедленной эскалации и может возобновить атаки по израильским территориям, если военная операция в Газе продолжится. Он подчеркнул, что хуситы «держат палец на спусковом крючке».
ООН оценила потребности в восстановлении Газы в $53,1 млрд
В докладе генсека ООН Антониу Гутерриша говорится, что на восстановление сектора Газа потребуется $53,142 млрд. В первые три года необходимо $20,568 млрд, основная часть — на жилье, торговлю и здравоохранение. Разрушено 60% домов, 88% школ, безработица — 80%.