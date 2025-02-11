Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 10 февраля 2025 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит израильских заложников до полудня 15 февраля. Он не уточнил, сколько человек должны быть освобождены. В ХАМАС заявили, что откладывают освобождение из-за нарушений со стороны Израиля.