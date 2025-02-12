Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Кубани рассказал об участнике ликвидации ЧС Алексее Мельникове

Кондратьев рассказал о водителе, который участвует в уборке мазута в Анапе.

Источник: соцсети

Вениамин Кондратьев поделился информацией об Алексее Мельникове, участнике ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из Приморско-Ахтарска. Губернатор упомянул его в своих социальных сетях в разделе.

«Алексей Мельников, являясь частью муниципальной группировки из Приморско-Ахтарска, прибыл в Витязево для очистки мазута. Он вместе с другими проводит бережную уборку песка от мелких частиц мазута. Он уже не раз занимался этой работой и готов приходить столько раз, сколько потребуется, до полного завершения ликвидации ЧС. Я благодарю Алексея и всех, кто трудится на пляжах», — отметил Вениамин Кондратьев.

Работы по устранению разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье продолжаются. Команды из различных муниципалитетов активно трудятся в своих зонах ответственности. Люди разных возрастов и профессий объединились, чтобы защитить пляжи Анапы и Темрюкского района.

Команды из различных муниципалитетов при помощи просеивания отделяют мелкие частицы мазута от песка, а затем загружают собранный мазут в мешки, которые отправляют на временную площадку хранения в хутор Воскресенский.

экология