Глава Кубани рассказал об участнике ликвидации ЧС Алексее Мельникове

Вениамин Кондратьев поделился информацией об Алексее Мельникове, участнике ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из Приморско-Ахтарска. Губернатор упомянул его в своих социальных сетях в разделе.
«Алексей Мельников, являясь частью муниципальной группировки из Приморско-Ахтарска, прибыл в Витязево для очистки мазута. Он вместе с другими проводит бережную уборку песка от мелких частиц мазута. Он уже не раз занимался этой работой и готов приходить столько раз, сколько потребуется, до полного завершения ликвидации ЧС. Я благодарю Алексея и всех, кто трудится на пляжах», — отметил Вениамин Кондратьев.
Работы по устранению разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье продолжаются. Команды из различных муниципалитетов активно трудятся в своих зонах ответственности. Люди разных возрастов и профессий объединились, чтобы защитить пляжи Анапы и Темрюкского района.
Команды из различных муниципалитетов при помощи просеивания отделяют мелкие частицы мазута от песка, а затем загружают собранный мазут в мешки, которые отправляют на временную площадку хранения в хутор Воскресенский.