Глава Кубани рассказал об участнике ликвидации ЧС Алексее Мельникове

«Алексей Мельников, являясь частью муниципальной группировки из Приморско-Ахтарска, прибыл в Витязево для очистки мазута. Он вместе с другими проводит бережную уборку песка от мелких частиц мазута. Он уже не раз занимался этой работой и готов приходить столько раз, сколько потребуется, до полного завершения ликвидации ЧС. Я благодарю Алексея и всех, кто трудится на пляжах», — отметил Вениамин Кондратьев.