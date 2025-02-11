ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом

Во вторник Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении. Также Трамп пообещал «правильные» шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом.
«Заявления Трампа являются расистскими и представляют собой призыв к этнической чистке с целью ликвидации палестинской проблемы и отрицания прав нашего народа», — говорится в заявлении ХАМАС.
Ранее Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в «ближневосточную ривьеру» для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа «площадкой для сноса» и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские «Иудею и Самарию».
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа «провальным экспериментом» и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.