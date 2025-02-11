WM узнала о планах США ввести санкции против мэра Одессы

В 2016-м, когда были опубликованы документы Панамского архива, вскрывшие сеть офшоров по всему миру, выяснилось, что Труханов владел более чем 20 предприятиями, связанными с ним лично или с его окружением, через офшорные компании на Британских Виргинских островах. В 2018 году Би-би-си со ссылкой на документы под названием Paradise Papers (тоже материалы о деятельности офшорных компаний) сообщил, что Труханов входил в преступную банду, имевшую офшоры на Виргинских островах для скрытых инвестиций в Соединенном Королевстве. В этой группе одесский мэр был тем, кто обучал других «рукопашному бою и снайперской стрельбе».