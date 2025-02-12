Посольство РФ в Аргентине направило ноту протеста в МИД республики

Феоктистов отметил, что в прошлый раз власти Аргентины признали чрезмерность проверок и некомпетентность полиции Буэнос-Айреса, которая не знала о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях. «В этот раз машина с дипломатическими номерами была остановлена достаточно далеко от города, в провинции Буэнос-Айрес, около 200 км от столицы. Но это ни в коей мере не объясняет повторного пренебрежения международным правом. Как и в предыдущий раз, нашего сотрудника, руководителя одного из российских загранучреждений, не в чем было заподозрить. Он не совершал каких-то опасных маневров, не нарушал правил дорожного движения, не говоря уже о том, что, естественно, не выпивал. Но его даже спрашивали, не перевозит ли он оружие в багажнике», — рассказал посол.