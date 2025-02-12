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Путин посмертно наградил курского подростка за попытку спасти тонущего товарища

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Артёма Жердева из Курской области медалью «За спасение погибавших». Указ главы государства опубликован на официальном сайте правовых актов.

Источник: Life.ru

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальной ситуации наградить медалью “За спасение погибавших” Артёма Жердева (посмертно)», — сообщается в указе.

Инцидент произошёл 19 июня 2024 года. В тот день Артём шёл рядом с рекой Сейм и заметил, как его 16-летний друг Максим Зорин оказался в воде и начал тонуть. Жердев бросился на помощь, но из-за сильного течения оба ушли под воду. Несмотря на вмешательство сотрудников МЧС, спасти их не удалось.

Ранее Путин посмертно наградил орденами Мужества двух солдат отряда «Тигр», павших в Курской области вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым. Напомним, что он погиб, когда возвращался с боевого задания. Автомобиль чиновника подорвался на мине.