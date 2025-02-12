Путин посмертно наградил курского подростка за попытку спасти тонущего товарища

Инцидент произошёл 19 июня 2024 года. В тот день Артём шёл рядом с рекой Сейм и заметил, как его 16-летний друг Максим Зорин оказался в воде и начал тонуть. Жердев бросился на помощь, но из-за сильного течения оба ушли под воду. Несмотря на вмешательство сотрудников МЧС, спасти их не удалось.