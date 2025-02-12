Путин посмертно наградил курского подростка за попытку спасти тонущего товарища

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальной ситуации наградить медалью “За спасение погибавших” Артёма Жердева (посмертно)», — сообщается в указе.
Инцидент произошёл 19 июня 2024 года. В тот день Артём шёл рядом с рекой Сейм и заметил, как его 16-летний друг Максим Зорин оказался в воде и начал тонуть. Жердев бросился на помощь, но из-за сильного течения оба ушли под воду. Несмотря на вмешательство сотрудников МЧС, спасти их не удалось.
Ранее Путин посмертно наградил орденами Мужества двух солдат отряда «Тигр», павших в Курской области вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым. Напомним, что он погиб, когда возвращался с боевого задания. Автомобиль чиновника подорвался на мине.