Мирошник заявил, что «Минск-2» убедил РФ в преступной сущности киевского режима

Дипломат обратил внимание, что отказ Киева выполнять минские договоренности и его агрессия в Донбассе четко продемонстрировали россиянам подлинное лицо украинского режима. «В 2014 году вряд ли можно было предпринять военные действия, аналогичные специальной военной операции, потому что общественность еще не знала об истинном характере украинской власти, киевского режима. То есть, еще никому не было понятно, что действительно этот режим, который пришел на волне Майдана, государственного переворота, что это в полном смысле слова неонацизм. Потому что в тот момент еще говорили: “Где вы здесь видели бандеровцев, где вы видели здесь фашистов?”. Для этого также необходимо было время», — сказал посол.