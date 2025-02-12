Новости СВО. ВСУ в огненных тисках под Суджей, ВС РФ освободили Ясеновое и Запорожье, Украине выставили счёт, 12 февраля

За Курахово ВС РФ провели успешную атаку в районе Андреевки. Направление для противника важное, поэтому он пытался изо всех сил цепляться и не оставлять позиций. Но наши парни всё равно смогли прорваться вперёд, теперь схлопывание украинской группировки в Константинополе и восточнее ещё ближе. Все дороги из н.п. в тыл простреливаются, даже украинская бронетехника не может пробраться на передовую.