Глава Ford Фарли: действия Трампа привели к хаосу в автопроме

Ранее сообщалось, как сотни тысяч инвесторов, которые приобрели запущенный лидером США Дональдом Трампом мемкоин $TRUMP, потеряли примерно два миллиарда долларов, в то время как создатели криптовалюты заработали около 100 миллионов долларов.