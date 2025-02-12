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Глава Ford Фарли: действия Трампа привели к хаосу в автопроме

По мнению главы компании, американским автопроизводителям приходится сталкиваться с «издержками от хаоса».

Источник: Аргументы и факты

Исполнительный директор Ford Motor Джим Фарли во вторник выразил обеспокоенность ситуацией в американской автомобильной промышленности, отмечая, что действия президента США Дональда Трампа привели к росту затрат и общему хаосу в отрасли.

По его словам, несмотря на заявления о намерении укрепить автопром, увеличить производство и стимулировать инновации, реальный эффект оказался противоположным — автопроизводители сталкиваются с дополнительными расходами и нестабильностью.

Фарли подчеркнул, что компаниям приходится справляться с последствиями этих изменений, которые сказываются на их деятельности.

В понедельник, Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия, что стало одной из причин ухудшения ситуации в отрасли.

Ранее сообщалось, как сотни тысяч инвесторов, которые приобрели запущенный лидером США Дональдом Трампом мемкоин $TRUMP, потеряли примерно два миллиарда долларов, в то время как создатели криптовалюты заработали около 100 миллионов долларов.