Кошелёк боевиков. Как украинский олигарх Александр Герега зарабатывал миллиарды в России и финансировал ВСУ

В 1991 году он перебрался в Киев и там занялся мелким бизнесом — торговал всячиной на местных рынках, а товар привозил из московских «Лужников» (когда комплекс в стране лучше знали как рынок, чем спортивную арену). Позже появилась специализация — керамическая плитка, которую Герега* вёз из Польши. Дело выгорело, и уже к 1996 году он открыл свой первый магазин, а в 2003-м — первый гипермаркет «Эпицентр».