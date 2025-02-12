Ультиматум Трампа — Келлога. Что на Мюнхенской конференции попытаются предъявить России

Запад эта речь тогда привела в замешательство и ужас. А наиболее упоротые русофобы даже благодарили Путина за то, что его слова помогли вновь сплотить потерявший ориентиры после окончания холодной войны Коллективный Запад на почве противостояния с Россией. Уже через год случилось 08.08.08. в Грузии, а ещё через пять лет — переворот на Украине, последствия которого мы переживаем до сих пор, и которые, очевидно, будут влиять на всех нас ещё долго.