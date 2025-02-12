Депутат Государственной думы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал недавние высказывания Владимира Зеленского о возможности обмена территориями с Россией.
Ранее в одном из интервью Зеленский упомянул о возможности обмена территориями, однако не предоставил никаких конкретных деталей. Белик указал на то, что украинский президент, по всей видимости, не осознает, что он не является полноценной стороной в переговорах, а лишь выполняет указания других. Это, по его мнению, делает его заявления не более чем пустым звуком.
Он охарактеризовал эти заявления как «глас вопиющего в пустыне» и подчеркнул, что российские земли не подлежат ни обмену, ни раздаче. Белик отметил, что Зеленский, похоже, забыл о том, что переговоры должны проходить в двустороннем формате, а не быть односторонним спектаклем.
Депутат также выразил недоумение по поводу действий Зеленского, отправившего войска в Курскую область. Он предположил, что украинский лидер, возможно, надеялся таким образом получить доступ к «элитному политическому клубу» Запада, однако такой «билет» был выдан лишь для того, чтобы Киев «ждал в коридоре», пока более влиятельные политики решают судьбу Украины.
Ранее в СВР сообщили, что в НАТО готовятся обвинить Владимира Зеленского и его команду в присвоении 1,5 млрд долларов, которые были выделены для военных нужд Украины.