Ранее в одном из интервью Зеленский упомянул о возможности обмена территориями, однако не предоставил никаких конкретных деталей. Белик указал на то, что украинский президент, по всей видимости, не осознает, что он не является полноценной стороной в переговорах, а лишь выполняет указания других. Это, по его мнению, делает его заявления не более чем пустым звуком.