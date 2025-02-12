Дочь Берла Лазара выходит замуж за сына раввина Одессы, сообщил источник

Ранее ряд израильских СМИ сообщил о помолвке детей раввинов.
«Свадьба Шолема (сын Вольфа — ред.) и Ривки (дочь Лазара — ред.) состоится 12 февраля в Израиле», — рассказал источник.
Список приглашенных гостей собеседник агентства не уточнил.
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Дочь главного раввина России Берла Лазара выходит замуж за сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа, свадьба состоится в Израиле в среду, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее ряд израильских СМИ сообщил о помолвке детей раввинов.
«Свадьба Шолема (сын Вольфа — ред.) и Ривки (дочь Лазара — ред.) состоится 12 февраля в Израиле», — рассказал источник.
Список приглашенных гостей собеседник агентства не уточнил.