Дочь Берла Лазара выходит замуж за сына раввина Одессы, сообщил источник

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Дочь главного раввина России Берла Лазара выходит замуж за сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа, свадьба состоится в Израиле в среду, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.