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Дочь Берла Лазара выходит замуж за сына раввина Одессы, сообщил источник

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Дочь главного раввина России Берла Лазара выходит замуж за сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа, свадьба состоится в Израиле в среду, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Источник: © РИА Новости

Ранее ряд израильских СМИ сообщил о помолвке детей раввинов.

«Свадьба Шолема (сын Вольфа — ред.) и Ривки (дочь Лазара — ред.) состоится 12 февраля в Израиле», — рассказал источник.

Список приглашенных гостей собеседник агентства не уточнил.

религии