Сенатор Пушков: дело о покушении на Трампа может начаться не только в USAID

По его словам, в США анонимный информатор подал обращение в правоохранительные органы, обвиняя администрацию президента Джо Байдена, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и бывшего директора ФБР Кристофера Рэя в причастности к попытке покушения на Трампа, якобы организованной в июле 2024 года.