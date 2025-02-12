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Сенатор Пушков: дело о покушении на Трампа может начаться не только в USAID

Пушков отметил, что расследование может не ограничиться разоблачениями USAID и затронуть более широкий круг вопросов.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что расследования, инициированные Дональдом Трампом, могут затронуть не только Агентство США по международному развитию (USAID), но и деятельность предыдущей администрации демократов.

По его словам, в США анонимный информатор подал обращение в правоохранительные органы, обвиняя администрацию президента Джо Байдена, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и бывшего директора ФБР Кристофера Рэя в причастности к попытке покушения на Трампа, якобы организованной в июле 2024 года.

Согласно этим заявлениям, экс-глава ФБР Рэй и руководитель полиции Пенсильвании Кристофер Пэрис могли координировать подготовку нападения, а представители администрации Байдена, в свою очередь, препятствовали передаче информации о предполагаемом заговоре в Секретную службу и ФБР.

Пушков отметил, что расследование может не ограничиться разоблачениями USAID и затронуть более широкий круг вопросов.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал запросить у Конгресса США списки лиц, которые финансировались агентством США по международному развитию в России.