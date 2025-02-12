Иран якобы может разрабатывать ядерные боеголовки большой дальности

Французская газета Journal du Dimanche (JDD), ссылаясь на собственные источники, заявляет, что Иран может разрабатывать дальнобойные ракеты, способные нести ядерные боеголовки.
В официальных заявлениях Тегеран неоднократно опровергал подобные обвинения. В частности, представитель иранского МИД Исмаил Багаи в феврале подчеркнул, что утверждения о стремлении страны создать ядерное оружие являются ложными и уже неоднократно опровергались.
Несмотря на это, JDD утверждает, что в обнародованных документах якобы содержатся сведения о секретных разработках, направленных на создание ядерных боеголовок. По данным издания, иранские инженеры могут работать над оснащением таких боеголовок для ракеты-носителя «Каэм-100».
Кроме того, сообщается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) занимается модернизацией этой ракеты, разрабатывая усовершенствованную версию — «Каэм-105». JDD также предполагает, что испытания обновленной ракеты могут быть проведены в ближайшие месяцы под предлогом запуска коммерческих спутников.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран получил бы ядерное оружие еще 10 лет назад, если бы Израиль ему не помешал.