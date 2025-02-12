Иран якобы может разрабатывать ядерные боеголовки большой дальности

Несмотря на это, JDD утверждает, что в обнародованных документах якобы содержатся сведения о секретных разработках, направленных на создание ядерных боеголовок. По данным издания, иранские инженеры могут работать над оснащением таких боеголовок для ракеты-носителя «Каэм-100».