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Иран якобы может разрабатывать ядерные боеголовки большой дальности

Утверждается, что новая версия ракеты должна в ближайшие месяцы пройти несколько испытаний.

Источник: Аргументы и факты

Французская газета Journal du Dimanche (JDD), ссылаясь на собственные источники, заявляет, что Иран может разрабатывать дальнобойные ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

В официальных заявлениях Тегеран неоднократно опровергал подобные обвинения. В частности, представитель иранского МИД Исмаил Багаи в феврале подчеркнул, что утверждения о стремлении страны создать ядерное оружие являются ложными и уже неоднократно опровергались.

Несмотря на это, JDD утверждает, что в обнародованных документах якобы содержатся сведения о секретных разработках, направленных на создание ядерных боеголовок. По данным издания, иранские инженеры могут работать над оснащением таких боеголовок для ракеты-носителя «Каэм-100».

Кроме того, сообщается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) занимается модернизацией этой ракеты, разрабатывая усовершенствованную версию — «Каэм-105». JDD также предполагает, что испытания обновленной ракеты могут быть проведены в ближайшие месяцы под предлогом запуска коммерческих спутников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран получил бы ядерное оружие еще 10 лет назад, если бы Израиль ему не помешал.