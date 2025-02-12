NYT: Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам РФ и Украины

Источники также утверждают, что перед визитом в Россию Уиткофф провел встречи с людьми, близкими к президенту РФ Владимиру Путину. При этом неназванные высокопоставленные чиновники администрации Трампа заявили изданию, что не могут подтвердить возможные контакты между Трампом и Путиным, так как обычно получают информацию о подобных переговорах.