Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам РФ и Украины

Отмечается, что Уиткофф провёл переговоры с «близкими союзниками» президента РФ Владимира Путина до своей поездки в Россию.

Источник: Аргументы и факты

Газета New York Times, ссылаясь на источники, сообщает, что президент США Дональд Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорам между Россией и Украиной.

По данным издания, несколько недель назад Трамп расширил полномочия Уиткоффа, позволив ему заниматься вопросами, выходящими за пределы Ближнего Востока, и открыть канал общения с Москвой.

Как отмечается, Трамп давно доверяет своему посланнику, с которым дружит с 1980-х годов, и считает его способным вести эффективные переговоры для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

Источники также утверждают, что перед визитом в Россию Уиткофф провел встречи с людьми, близкими к президенту РФ Владимиру Путину. При этом неназванные высокопоставленные чиновники администрации Трампа заявили изданию, что не могут подтвердить возможные контакты между Трампом и Путиным, так как обычно получают информацию о подобных переговорах.

Ранее в Кремле не стали раскрывать подробности переговоров с Соединенными Штатами Америки по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу рассказать о контактах с Вашингтоном заявил, что пока ему нечего сказать.