NYT: Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам РФ и Украины

Газета New York Times, ссылаясь на источники, сообщает, что президент США Дональд Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорам между Россией и Украиной.
По данным издания, несколько недель назад Трамп расширил полномочия Уиткоффа, позволив ему заниматься вопросами, выходящими за пределы Ближнего Востока, и открыть канал общения с Москвой.
Как отмечается, Трамп давно доверяет своему посланнику, с которым дружит с 1980-х годов, и считает его способным вести эффективные переговоры для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.
Источники также утверждают, что перед визитом в Россию Уиткофф провел встречи с людьми, близкими к президенту РФ Владимиру Путину. При этом неназванные высокопоставленные чиновники администрации Трампа заявили изданию, что не могут подтвердить возможные контакты между Трампом и Путиным, так как обычно получают информацию о подобных переговорах.
Ранее в Кремле не стали раскрывать подробности переговоров с Соединенными Штатами Америки по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу рассказать о контактах с Вашингтоном заявил, что пока ему нечего сказать.