Старейшая оружейная компания Франции стала банкротом после срыва контракта с ВСУ

По данным СМИ, спасти компанию от краха должна была крупная сделка с ВСУ. В 2023 году Verney-Carron договорилась с киевским режимом о поставках карабинов, гранатомётов и винтовок на общую сумму 36 миллионов евро. Однако позже контракт был отменён.
Точку в многовековой истории фирмы поставят 12 февраля на заседании торгового трибунала Сент-Этьена. Между тем компания Cybergun, контролирующая 65% акций Verney-Carron, объявила о приостановке торговли ценными бумагами на бирже Euronext.
Ранее власти Венгрии решили отправить миллион евро из своей части Европейского фонда мира на поддержку армии Ливана. В Будапеште заявили, что страна не станет уподобляться союзникам по ЕС и давать деньги Украине.