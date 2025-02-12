Старейшая оружейная компания Франции стала банкротом после срыва контракта с ВСУ

По данным СМИ, спасти компанию от краха должна была крупная сделка с ВСУ. В 2023 году Verney-Carron договорилась с киевским режимом о поставках карабинов, гранатомётов и винтовок на общую сумму 36 миллионов евро. Однако позже контракт был отменён.