До последнего украинца: Зеленский дал старт набору 18-летних новобранцев в ВСУ

Каждому мужчине в возрасте от 18 до 24 лет, изъявившему желание пополнить ряды ВСУ, пообещали выплатить миллион гривен (около 2,3 миллиона рублей) тремя траншами: пятую часть сразу, а оставшееся — в течение службы. Контракт заключается на срок один год, далее выжившим предоставят отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. Помимо ежемесячного жалования в размере 120 тысяч гривен, добровольцам обещают «нулевую» ипотеку, бесплатные обучение и медобеспечение, а также право на выезд за границу.