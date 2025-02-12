Бывший полпред Луганской Народной Республики Владислав Дейнего рассказал, что согласование Минских соглашений, состоявшееся 11−12 февраля 2015 года в столице Белоруссии, затянулось из-за споров вокруг ситуации в районе Дебальцево.
По его словам, работа над документом велась еще осенью и зимой 2014 года, однако окончательное одобрение зависело от «нормандской четверки». Главным препятствием стало категорическое нежелание тогдашнего президента Украины Петра Порошенко подписывать соглашение, поскольку его беспокоила ситуация в Дебальцево.
Как пояснили в эфире телеканала Беларусь 1, этот населенный пункт имел стратегическое значение, и силы ДНР смогли там закрепить свое преимущество. Дейнего, ссылаясь на участников переговоров, отметил, что президент Франции Франсуа Олланд пытался убедить Порошенко в наличии оперативного окружения украинских войск, основываясь на данных французской разведки. Однако украинская сторона, по его словам, не прислушалась к этим доводам.
Дейнего также объяснил, почему для встречи «нормандской четверки» был выбран Минск. По его словам, в январе 2015 года в течение двух недель стороны неоднократно пытались провести заседание контактной группы, однако Украина игнорировала назначенные ОБСЕ встречи.
В результате «нормандская четверка», взявшая на себя координацию переговорного процесса, приняла решение провести совместное заседание с контактной группой, чтобы либо подтолкнуть украинскую сторону к участию в диалоге, либо убедиться в невозможности конструктивного обсуждения. Именно с этой целью было принято решение организовать встречу в Минске, в том же месте, где должна была работать контактная группа.
Однако, как рассказал Дейнего, изначально заседание контактной группы планировалось провести в минском «Президент-Отеле», но прибытие представителей Донбасса вызвало резкую реакцию со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель. Она категорически отказалась находиться в одном здании с ними, заявив: «Я не зайду в одно здание с террористами». В результате белорусская сторона оперативно изменила место проведения встречи, организовав ее в Дипсервис Холле, где она и состоялась.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорам между Россией и Украиной.