Полпред ЛНР Дейнего: «Минск-2» затягивался из-за обсуждения Дебальцево

В результате «нормандская четверка», взявшая на себя координацию переговорного процесса, приняла решение провести совместное заседание с контактной группой, чтобы либо подтолкнуть украинскую сторону к участию в диалоге, либо убедиться в невозможности конструктивного обсуждения. Именно с этой целью было принято решение организовать встречу в Минске, в том же месте, где должна была работать контактная группа.