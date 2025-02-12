Чиновник из ЕС заявил об отсутствии у США конкретного плана по Украине

Американские власти в настоящее время не имеют четкого плана по разрешению конфликта на Украине, и Вашингтон рассматривает различные предложения от своих союзников, включая возможность ужесточения санкций против России. Об этом сообщил неназванный европейский чиновник в интервью телеканалу Fox News.