Чиновник из ЕС заявил об отсутствии у США конкретного плана по Украине

Американские власти в настоящее время не имеют четкого плана по разрешению конфликта на Украине, и Вашингтон рассматривает различные предложения от своих союзников, включая возможность ужесточения санкций против России. Об этом сообщил неназванный европейский чиновник в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что все варианты по завершению конфликта находятся на обсуждении, и окончательное направление действий будет определяться Дональдом Трампом.
По словам источника, администрация Трампа до сих пор не разработала конкретной стратегии для урегулирования ситуации, несмотря на официальные заявления. Чиновник также подчеркнул, что предполагаемые переговоры между Трампом, российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могут оказаться сложными.
Кроме того, в рамках предстоящего визита министра финансов США Скотта Бессента на Украину, планируется обсуждение ряда вопросов, включая санкции против России и использование американской помощи Киевом. Ожидается, что Бессент проведет переговоры с украинским руководством о санкциях, редкоземельных минералах и распределении финансовой помощи от США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорам между Россией и Украиной. Перед визитом в Россию Уиткофф провел встречи с людьми, близкими к президенту РФ.