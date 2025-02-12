Трамп выразил надежду на начало отношений с Россией для мира на Украине

11 февраля советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил об освобождении Фогеля, он вылетел на самолете из России вместе со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Советник отметил, что это событие было «проявлением доброй воли» со стороны России и «знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению» боевых действий на Украине.