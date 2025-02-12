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Шольц считает, что необходимо предотвратить «бесконечное наращивание вооружений»

БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нужно предотвратить «бесконечное наращивание вооружений». Выступая на мероприятии в Котбусе, он также отметил, что не следует упускать из виду возвращение к контролю над вооружениями, несмотря на события на Украине.

Источник: AP 2024

«Мы должны предотвратить бесконечное наращивание вооружений», — заявил Шольц, его слова приводит агентство DPA.

«Мы бы не хотели ничего большего, чем снова поговорить о контроле над вооружениями в Европе», — добавил канцлер. «Это принесло бы больше безопасности, и однажды мы должны добиться этого снова», — констатировал он.

Однако, с точки зрения главы правительства ФРГ, вопрос контроля над вооружениями пока не стоит на повестке дня, поскольку Украина, по его утверждению, должна продолжать получать поддержку. Однако Шольц предупредил, что если все будут тратить все больше и больше на оборону, то «произойдет колоссальное наращивание вооружений».

ЕС