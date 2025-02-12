Шольц считает, что необходимо предотвратить «бесконечное наращивание вооружений»

Однако, с точки зрения главы правительства ФРГ, вопрос контроля над вооружениями пока не стоит на повестке дня, поскольку Украина, по его утверждению, должна продолжать получать поддержку. Однако Шольц предупредил, что если все будут тратить все больше и больше на оборону, то «произойдет колоссальное наращивание вооружений».