Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что без начала специальной военной операции ситуация в регионе могла бы развиваться по более неблагоприятному сценарию для жителей России и Белоруссии. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Пушилин подчеркнул, что решение президента РФ Владимира Путина о начале операции стало ключевым моментом, который предотвратил более серьезные последствия для населения.
Пушилин также указал на то, что противник не планировал обороняться и был готов к наступательным действиям. По его словам, все необходимые ресурсы, включая боеприпасы и личный состав, были подготовлены для активных операций, которые могли бы затронуть не только Донбасс, но и Крым, а также Белоруссию.
Вспоминая переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в феврале 2015 года, Пушилин отметил, что Белоруссия как принимающая сторона сделала значительные усилия для достижения мира. Он отметил личные усилия президента республики Александра Лукашенко, который стремился предотвратить эскалацию конфликта.
Ранее Пушилин прокомментировал освобождение Дзержинска. По его словам, он обретает статус подлинного русского города. Глава ДНР подчеркнул, что город сохраняет своё историческое название — Дзержинск.