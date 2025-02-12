Пушилин рассказал о важности решения о начале СВО

Пушилин также указал на то, что противник не планировал обороняться и был готов к наступательным действиям. По его словам, все необходимые ресурсы, включая боеприпасы и личный состав, были подготовлены для активных операций, которые могли бы затронуть не только Донбасс, но и Крым, а также Белоруссию.