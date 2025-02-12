Российский адвокат американца Фогеля рассказал подробности его обмена

Марк Фогель — гражданин США, до мая 2021 года работал в американском посольстве в Москве и обладал дипломатическим статусом. Два месяца преподавал в московской Англо-американской школе. В августе 2021 года был задержан в аэропорту Шереметьево. В июне 2022 года Химкинский суд назначил ему по ч.3 ст. 229.1 (контрабанда наркотиков) 12 лет и по ч. 2 ст. 228 (незаконный оборот наркотиков) еще три года. По совокупности преступлений наказание в колонии строгого режима вышло на год меньше. Защита указывала, что Фогель был вынужден «принимать препараты, содержащие наркотические вещества» из-за болезней.