«Каладзе для меня не существует»: Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником по «Милану»

«Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», — категорично произнёс Шевченко.
Шевченко и Каладзе вместе выступали за «Милан» с 2001 по 2009 год, добившись значительных успехов на европейской арене и выиграв множество трофеев, включая кубок Лиги чемпионов. Сейчас Каладзе занимает пост генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» и является мэром Тбилиси.
Напомним, что недавно Украина ввела санкции против Каладзе и других представителей грузинской верхушки. Всего в чёрный список Киева попали 19 человек. Указ подписал Владимир Зеленский.