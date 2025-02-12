«Украина, похоже, используется в виде гигантской схемы отката денег. Некоторые люди на Западе очень на этом разбогатели. Именно по этой причине поддержка остаётся такой непоколебимой. Это просто жадность без всякой жалости к страданиям, в том числе и украинского народа», — заявила Лайкова газете «Известия».
Евродепутат также подчеркнула, что Украина не имеет ни единой возможности избежать поражения. По её словам, исход конфликта предсказуем: вопрос стоит лишь в масштабе будущих разрушений. Бойня действительно может завершиться в этом году, считает политик, и произойдёт это в тот момент, когда Запад перекроет Киеву доступ к своим деньгам и оружию.
Ранее нардеп Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский за пять лет нажился на 100 миллиардов долларов США на трёх преступных схемах. Сколотить целое состояние бывшему комику помогли конфликт на Украине, пандемия коронавируса и строительные проекты.