Евродепутат также подчеркнула, что Украина не имеет ни единой возможности избежать поражения. По её словам, исход конфликта предсказуем: вопрос стоит лишь в масштабе будущих разрушений. Бойня действительно может завершиться в этом году, считает политик, и произойдёт это в тот момент, когда Запад перекроет Киеву доступ к своим деньгам и оружию.