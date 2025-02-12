Трамп заявил, что США не придется покупать сектор Газа

«Нам не придется покупать… у нас будет Газа, нам не придется покупать, там нечего покупать. Это территория, охваченная войной. Мы ее возьмем, удержим, будем оберегать, в конце концов наладим там жизнь, там будет создано много рабочих мест для людей на Ближнем Востоке», — сказал он и добавил, что сектор Газа можно будет превратить в «бриллиант» в регионе, возведя там недвижимость для курортов и офисных зданий.